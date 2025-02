Arctic Lapland rallil Rally2 autole kaotanud Rovanperä: rehvid osutusid meile suureks katsumuseks

Suurimaks probleemiks olid Rovanperä jaoks rehvid. Soomlane katsetas Põhja-Soome rallil Hankooki rehve, millel on 7 mm pikkused naastud. Samas võis Soome meistrivõistluste etapil sõita ka 9 mm pikkuste naastudega, mille haarduvus oli paksus lumes oluliselt parem.

„Me tulime siia, et õppida uusi Hankooki rehve rohkem tundma, koguda lumel lisakilomeetreid ja leida parimad seaded. See oli hea nädalavahetus ja nagu alati, oli see lahe ralli,“ kommenteeris Rovanperä võistluse järel Rallit.fi-le.