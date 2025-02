17-aastane Gerda Kivil sai juunioride MM-il 16. koha. „Mul on veel aega eakaaslastega konkureerida“

Schilpario teistest distantsidest Gerda tänavu osa ei võta. „Homme hommikul teen siin ühe trenni ja lendan Eestisse, et valmistuda laupäeval lendama Bakuriani, Gruusiasse, kus toimub Euroopa noorte olümpiafestival,“ lisas ta. „Unistan selles, et jõuda olümpiafestivali sprindi poolfinaali, distantsis võitlen koha eest esikümnes, kaotust võitjale võiks olla alla minuti.“

Möödunud aastal oli Ralf veerandfinaalis viimane. Sportlase sõnul on näha selget arengut. Järgnevalt võistleb noormees kolmapäeval 20 km ühisstardist klassikadistantsil. „Ma ise arvan, et see on minu kõige tugevam distants selles programmis. Proovin püüda kohta esikümnes. Selleks peab aga kõik õnnestuma ja kindlasti kerge ei saa see olema,“ ütles ta.