Suur vahetustehing NBA-s. Spurs hankis Victor Wembanyama kõrvale tasemel mängujuhi

Sacramento Kingsi ridadesse kuulunud Fox on viimasel viiel hooajal kohtumistes keskmiselt visanud 25 punkti, võtnud maha 5 lauda ning andnud 6 korvisöötu. Kuid 27-aastane mängujuht ütles hiljuti klubile, et ta ei soovi pooleteist aasta pärast lõppevat lepingut pikendada ning Texases üleskasvanud mängijana ta ideaalis liituks Spursiga. Meeskonnad jõudsidki kokkuleppele, sealjuures diili kolmandaks osapooleks tuli Chicago Bulls.

San Antonio Spurs sai tehingu tulemusel De’Aaron Foxi ja tagamehe Jordan McLaughlini mänguõigused. Läänekonverentsis 12. kohal ehk play-in’i joone all olev meeskond ei pidanud sealjuures oma noortest talentidest loobuma, sest Spursi jäid alles Victor Wembanyama (21), ääremängijad Devin Vassell (24) ja Jeremy Sochan (21) ning tagamängija Stephon Castle (20). Need mehed peaksid lähiaastatel moodustama ka meeskonna selgroo. Lisaks jätkab meeskonnas kogenud mängujuht Chris Paul, aga temal on kuklal juba 39 eluaastat.

Kings tõi tehingu tulemusel Bullsist enda tagaliini 29-aastase Zach LaVine ’i, kes vähem või rohkem kaudselt on Foxi otsene asendaja. Eelnevatel hooaegadel vigastustega hädas olnud tagamees on tänavu püsinud terve ning visanud mängudes keskmiselt 24 punkti. Lisaks sellele sai Sacramento tuleviku draft’idest 2025. aasta esimese ja teise ringi valiku, 2027. aasta esimese ringi valiku, kaks 2028. aasta teise ringi valikut ning Sidy Cissoko mängijaõigused.

Kolmas osapool Bulls sai endale Spursis pingile vajunud Zach Collinsi ja Tre Jonesi ning Kingsis üsna vähe minuteid teeninud viskekahuri Kevin Huerteri. Nende suurim võit on aga see, et nad said Spursil tagasi oma enda tänavuse draft’i esimese ringi valiku, mistõttu on neil nüüd motivatsioon hakata tankima ehk jääda liigas viimaste sekka.