VIDEO | Skandaal Davis Cupil: Belgia tennisist lõi vastasele õlaga näkku, Tšiili loobus edasi mängimast

Taoline otsus polnud Garinile meeltmööda ja too otsustas seepeale kohtuniku palvet mänguga jätkata eirata. See tõi aga kaasa kolm järjestikust hoiatust, millest viimasega kaasnes geimikaristus. See tähendas, et Bergs võitis kohtumise 6:3 4:6 7:5 ja Belgia kogu kohtumise skooriga 3:1.