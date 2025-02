VIDEO | Skandaal Davis Cupil: Belgia tennisist jooksis vastase pikali, Tšiili loobus edasi mängimast

Kolmandas setis seisul 5:5 õnnestus Bergsil Garini pallingugeim murda, misjärel Bergs jooksis juubeldades oma meeskonna pingi poole. Kahetsusväärsel kombel ei märganud ta jooksuhoos, et tema teele oli ette jäänud Garin, mistõttu ta lõi konkurendile küünarnukiga näkku.

Otsus polnud Garinile meeltmööda ja ta otsustas eirata kohtuniku palvet mängu jätkata. Seepeale aga tehti talle kolm järjestikust hoiatust, millest viimasega kaasnes geimikaristus. See tähendas, et Bergs võitis kohtumise 6:3, 4:6, 7:5 ja Belgia kogu kohtumise skooriga 3:1.

Rahvusvaheline tenniseliidu (ITF) ametlikus avalduses toonitati, et tegemist on äärmiselt haruldase, kahetsusväärse ja delikaatse olukorraga ning otsused langetati eeskirja järgi. „Mõistame emotsioone, mis on tekkinud selle ebatavalise juhtumi tõttu. Lõplik otsus langetati kõiki asjaolusid arvesse võttes,“ teatas ITF.