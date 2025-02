Nelja noore Eesti sportlase vahel läks jagamisele 135 000 eurot

„Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulist tühimikku, toetades sellises vanuses sportlasi (18-23a) kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkemaid noori talente, sest neid kes seda vääriksid on kindlasti rohkem“, ütles sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.