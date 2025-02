„See teeb uhkusele haiget.“ Arsenal lõi teist korda sel sajandil Manchester City võrku viis väravat

City peatreener Pep Guardiola tunnistas kaotuse järel Inglismaa meediale, et teda jäävad kripeldama vaid viimased 25 minutit, mil kõik kontrolli alt väljus. „Unustasime teha neid asju, mida peaksime tegema. Ülejäänud ajast mängisime päris hästi. Loomulikul on tulemust vaadates seda raske mõista, aga mina tunnen nii,“ sõnas hispaanlane.

Pettumust ei varjanud lõpuvile järel ka John Stones, kes palus kõikidelt Londonisse kohale sõitnud fännidelt vabandust. „Seda mängu on raske sõnadesse panna. See teeb uhkusele haiget. Vabandan kõikide fännide ees. See, kuidas me viimased 30 minutit mängisime, pole aktsepteeritav. 65 minutit mängisime kohati suurepärast jalgpalli... Kuid kõik läks meie jaoks vales suunas. Mind ärritab nii isiklikult kui kollektiivselt see, kuidas kohtumine lõppes,“ rääkis inglane.