„Seda pole varem juhtunud.“ Eesti murdmaasuusatajad on saanud teistelt riikidelt harvanähtavat tunnustust

„Kaidy oli väga tubli! Tal õnnestus täna väga hästi oma praegust seisundist realiseerida. Tal oli endal hea päev ja suutis viimast ringi väga hästi sõita. Tihti on neil juhtunud nii, et vajutakse viimasel ringil ära. Täna oli selgelt viimane ring tal kõige parem. Aegu öeldes ütlesin talle, et sõit käib selle nimel, et lõpetada 25 parema seas. Hiljem pidin talt vabandust paluma. See, et ta viimasel ringil palju konkurente ära noppis, oli väga positiivne,“ naljatles Rehemaa, kes pole küll õdede Kaasikute treener, kuid puutub nendega vaatamata sellele tihedalt kokku.