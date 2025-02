Kaldvee ja Lill teenisid Rootsi MK-etapil viienda koha

Harri Lill kommenteeris, et veerandfinaal oli tasavägine ja kõrge kvaliteediga. „Mõlemal tiimil oli võimalusi võiduks, kuid me ei kasutanud kõiki oma võimalusi ära,“ sõnas Lill ning lisas, et üldiselt oli tegemist raske turniiriga. „Paraku olid jääolud üsna ebakvaliteetsed, mis ei mängi meie kasuks. Vastupidiselt Kanada turniiridele ja teistele MK etappidele mängiti Rootsis ka ilma mõtlemisajata, mis tegi mängu aeglasemaks ning kohati vastastele lihtsamaks. Oleme üldiselt maailma üks kiiremaid tiime ajaga mängus,“ tõi Lill välja.