Luka Dončici Lakersisse siirdumisega ringlema läinud kuulujutt ajas LeBron Jamesi marru

ESPN-i teatel said nii Dončic kui ka Davis tehingust teada alles pärast selle toimumist. Samamoodi oli teadmatuses ka Lakersi suurim täht LeBron James . Viimane sai tehingust teada laupäeva õhtul perega õhtusööki süües.

NBA klubide tegemisi detailselt kajastav CBS-i ajakirjanik Bill Reiter teatas tehingu järel, et James oli juba eelmisel hooajal Davisest tüdinud ning ei olnud keskmängija panusega rahul. „See ei tähendanud, et Anthony Davis vahetatakse mujale, kuid see oli asi, millel tuli silma peal hoida. LeBron ei olnud Davisega rahul ja tema meelest asjad ei toimunud,“ teatas Reiter.