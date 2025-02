Madridi Real kaotas tabeli lõpus olevale Espanyolile, lisaks sai põhikeskkaitsja vigastada

Real on sel hooajal hädas mitmete vigastustega. Tõsiste traumadega on mängust väljas kaitsjad Dani Carvajal ja Eder Militao. Lisaks ei saa praegu võistkonda aidata ka poolkaitsja Eduardo Camavinga.

Turniiritabelis on Real 49 punktiga jätkuvalt liidrikohal. Teine on Madridi Atletico 48 punktiga. Kolmandat kohta hoiab FC Barcelona 42 punktiga. Barcelonal on aga üks kohtumine varuks, täna minnakse koduväljakul vastamisi Alavesiga. Atletico alistas laupäeval koduväljakul Mallorca 2:0.