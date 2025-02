Sepo Seemani poeg Johannes teeb maailma tippudega trenni ja unistab slämmiturniirist

„Asjad on seni liikunud õiges suunas ja töö käib selle nimel, et üks päev mängida suure slämmi turniiril – see on põhjus, miks ma tennisega tegelen. Tunnen, et kõik on võimalik. Pigem ongi kõige raskem ülesanne murda end ITF turniiridelt läbi Challengeridele. Sealt edasi oleks järgmine samm ATP turniirid. Kõik käib väikeste sammudega, aga usk endasse on olemas. Vaja on lihtsalt palju turniire mängida. Loodan siiralt, et alanud aasta tuleb hea ja edukas,“ rääkis Seeman Delfile.