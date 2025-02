Vendade Selevkode pettumust täis õhtu: medal oli käeulatuses, paraku... Üks põles läbi, teine ei õnnestunud

Reaalsus on paraku see, et pronks läks Prantsusmaad esindavale suurfavoriidile Adam Siao Him Fale 257,99 punktiga, Mihhaili „teenistus“ oli 239,00 ja Aleksandril 230,91. Kusjuures pärast lühikava Selevkode selja taga olnud šveitslane Lukas Britschgi uisutas end puhta vabakava toel hõbedale. Ja pronksi saanud itaallane Nikolaj Memola oli lühikava järel vahetult vendade ees, edestades neid vähem kui poole punktiga.