OTSEBLOGI JA FOTOD | Medalit ei tulnud, aga vennad Selevkod jõudsid kodusel EM-il esikümnesse

Lühikava järel juhib kahe viimase EM-i kuldmedalist Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa) 93,12 punktiga. Talle järgneb grusiin Nika Egadze 91,94-ga. Kuid nende selja taga on heitlus väga tihe, sest kolmandal kohal on Poola lipu all sõitev Vladimir Samoilov 85,98 silmaga. See tähendab, et Selevkod on kolmandast kohast vaid veidi enam kui punkti kaugusel.