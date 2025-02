Treener Varnavskaja: pärast kukkumist oli kaks võimalust, kas kõik läheb väga hästi või väga halvasti

„Kui selgus, et EM peetakse Tallinnas, lubasin endale: oma linnas tuleb võita – ja me saime hakkama! See oli minu eesmärk,“ sõnas Varnavskaja, kes on värsket Euroopa meistrit treeninud juba 16 aastat, kirjutab rus.delfi.ee.

„Tegin kõik endast oleneva, et ta medali võidaks,“ lisas kogenud treener ja täpsustas kohe, et ei rääkinud Niinale oma suurest eesmärgist ega avaldanud talle medali osas survet.

Varnavskaja tunnistas, et koges mõningast ärevust, kui Petrõkina vabakava alguses komistas ja kukkus. „Kui keegi mind sel hetkel filmis, pidi see olema kohutav vaatepilt. Siis tekkis mul mõte: nüüd on kaks võimalust: kas kõik läheb väga hästi või väga halvasti. Siiski tähendab kukkumine miinuspunkte. Aga võib öelda, et see kukkumine juhtus õigel hetkel. Kõik elemendid olid heal tasemel sooritatud,“ kiitis treener oma õpilast.

Kohe pärast liidri Anastasia Gubanova vabakava esitamist oli treeneril selge, et kulla peab võitma Petrõkina: „Kui [hõbeda võitnud] Gubanova jäält lahkus ja ma tema tehnilist skoori nägin, teadsin, et Niina võidab.“

„See on kahekordselt meeldiv, et me kodus võitsime, sest pealtvaatajaid oli nii palju ja ma muidugi kartsin, et see võib Niinale pinged peale panna. Rahvast oli isegi rohkem kui lühiprogrammi ajal ja ma ei vaadanud üldse, mida ajakirjandus kirjutas. Niipea, kui avasin oma telefoni, teatas see: „Kas Nina võitleb medalite eest?“ Ja ma panin selle kohe kinni, et mitte vaadata, et mitte segadusse sattuda. Jumal tänatud, et kõik õnnestus,“ lisas Varnavskaja.

Petrõkina kogus vabakavas seitsme õnnestunud kolmekordse hüppe abil 139,24 punkti. Oma senist vabakava rekordit parandas ta ligi kümne punktiga. See tähendas kokkuvõttes 208,18 punktiga kindlalt kuldmedalit. Kahe kavas summas paranes eestlanna tippmark enam kui 13 punkti võrra.

Lühikava järel esikohal olnud Gruusiat esindav Gubanova sai vabakava eest 129,62 punkti ja teenis kokkuvõttes 198,61 punktiga hõbeda. Pronksile tõusis belglanna Nina Pinzarrone 191,44 punktiga.

