Nõmme Kalju tugevdas meeskonda noore Togo ründajaga

20-aastane ja 190 cm pikkune D’Almeida on esindanud Togo U23 koondist.

Peatreener Nikita Andrejevi kommentaar: „Kevin on hea jalgpalliharidusega töökas, kiire ja atleetlik ründaja, kelles näeme suurt potentsiaali. Loodame temalt tulevikus palju väravaid. Tere tulemast Nõmmele!“

Kevin D’Almeida kommentaar:“Olen väga õnnelik, et allkirjastasin Kaljuga oma esimese profilepingu ja liitusin noore ning fantastilise meeskonnaga. Meeskonnas on palju talenti, pühendumust ja võidutahet. Ei jõua ära oodata, et saaksin tööle asuda ja kõik võimalikud eesmärgid oma uue perega saavutada.“