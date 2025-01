Pohlak: on näha, et Ragnar ega tema tiim ei tea jalgpalli toimeloogikast kuigi palju

„Kahjuks pean sellel kohal ütlema välja ka minu kõige suurema mure seoses Ragnar Klavani kandideerimisega EJL-i juhiks – viimastel aastatel ei ole meil olnud klubi, keda jalgpalliliit oleks pidanud sedavõrd palju organisatsiooniliste küsimustega aitama kui JK Tallinna Kalev. Kusjuures abi küsimine on käinud pidevalt koos jutuga, et Ragnar aitab klubi juhtimisel minimaalselt ning näeme isegi, et mees ei esinda klubi ühelgi klubi juhtidele mõeldud üritusel,“ sõnas Pohlak Soccernet.ee-le.