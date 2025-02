Visa vastupanu viis Aleksei Gontšari esimese meistritiitlini

Agressiivset mängu soodustav Knockout-formaat on eriline selle poolest, et lisaks rahalisele kohale jõudmisele on võimalik lisatulu teenida pearahasid jahtides. Progressive Knockoutis, milles Gontšar võidutses, on pearahad aga progresseeruvad. See tähendab, et mida rohkem vastaseid välja võtta, seda hinnalisemaks muutub ka mängija enda eest teenitav bounty. Gontšar koksas välja mängijaid koguni nii palju, et teenis auhinnarahale lisaks 3220 eurot. Seega kujunes tema võidu kogusummaks 6222 eurot.