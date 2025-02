Andres Leppikust sai Sviten Speciali esimene Eesti pokkerimeister

Esikohaduellis võtsid omavahel mõõtu endine elukutseline pokkerimängija Andres Leppik ja Eestis elav taanlane Jens Henrik Riis. Turniiri võitja sai 2686 eurot ja teise koha pälvinud Riis 2786 eurot.

Allan Arjut, kes kuulub Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni juhatusse ja on segamängude edendamise isiklikuks südameasjaks võtnud, platseerus lõpuks 7. kohale. Kristjan Abakanov, kellel on segamängudelt ette näidata kaks varasemat meistritiitlit, lõpetas 6. kohal. Veiko Aaval on juba olemas kolm segamängude tiitlit, ent seekord tuli leppida 5. kohaga. Tänavune 8Game’i Eesti meister Erik Põlluveer mängis endale välja 4. koha. Kaidar Viikman, kes saab samuti uhkeldada varasemate meistritiitlitega, võttis 3. koha.

Pokker – nii töö kui ka hobi

Kuigi kunagi pokkerit elukutselisena mänginud 35-aastane Leppik on selle mänguga seotud olnud kogu oma täiskasvanuelu, on tema suurim fookus praegu mujal. „Hetkel on minu kõige suuremaks väärtuseks aeg ja oma kaheaastase poja kasvatamine, nii et pokkerit mängin siis, kui tekib aega ja võimalust. Eesti meistrivõistluste selleaastane korraldus sobib mulle hästi, sest turniirid on mitme nädala peale jaotatud ja osalemist on lihtsam planeerida,“ toob ta välja.

Ent tööajal häälestub Leppik taas pokkerile. „Viimased kümmekond aastat olen olnud tegev online-kasiino köögipoolel. Suures plaanis tegelen sellega, et inimesed saaksid mängida keskkondades, kus nende vastased mängivad ausalt ja iseseisvalt, kasutamata abivahendeid, mis võivad neile ebavõrdse eelise tekitada. Tööga seoses tegelen paratamatult ka igapäevase pokkerialase eneseharimisega,“ tutvustab Leppik põnevat ja täiesti omanäolist valdkonda, kus ta koos äripartneriga toimetab.

Niivõrd pokkerist läbi imbunud elukorralduse juures pole ime, et mees on jõudnud Sviten Specialini, mis pakub mõnevõrra vaheldust. „Tegemist on küllaltki nišimänguga, mis eeldab sisetunde usaldamist ja suurt tähelepanu. Üldiselt lõbus formaat,“ kinnitab ta lõpetuseks.