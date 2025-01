Henry Sildaru teenis Aspeni MK-etapil pargisõidus punktilisa

Pargisõidu finaal toimub Aspenis laupäeval. Reedel on kavas rennisõidu kvalifikatsioon. Sel alal peetakse finaal pühapäeval. Big Airi hüpetes võisteldakse järgmise nädala teisipäeval ja neljapäeval.

Henry Sildaru jaoks oli see sel hooajal viiendaks korraks MK-sarjas punktidele jõuda. Parimaks kohaks on Laaxi pargisõidu kaheksas koht. Lisaks on tal ette näidata Cardrona rennisõidu 12., Klagenfurti Big Airi 19. ja Kreischbergi Big Airi 24. koht. Nüüd lisandus siis Aspeni pargisõidu 26. koht.