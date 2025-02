Rahvaturniiri meister Tarmo Torrim jättis selja taha sajad konkurendid

Võit läks elukutselisele

Elu esimene meistritiitel tuli Torrimile mõnevõrra üllatuslikult, kuna tegelikult ta seda otseselt jahtimas polnudki. „Sõber Tapio kannustas tagant, et mängiksin. Omapead ei oleks ma võib-olla mängima tulnudki,“ tunnistab Torrim tagantjärele sõbrale tänulik olles. Lõuna-Eestist pärit Torrim on varem töötanud hotellinduses töötades ning pokkeri avastas ta enda joaks just Hiltoni hotelli avamismeeskonda kuulumise ajal.

Pokkeritöö on teda viinud erinevaisse maailma paikadesse. „Välismaal olen tihti ja pikalt. Alaliselt olen pokkeri mängimise eesmärgil elanud Soomes, Inglismaal, Küprosel ja Dubais,“ kirjeldab Torrim oma värvikat elukäiku. Ehkki live-turniiridelt on Torrim raha võitnud ka näiteks Itaalias ja erinevatel välismaistel pokkerifestivalidel osaleb ta alatasa, teenib ta leiva ikkagi lauale cashgame’iga.

Jahikirg on süttinud

EMV on alles pooleli ja paljud põnevad turniirid ootavad veel ees. Esiti polnud Torrimil plaanis neid kaasa teha, kuid avastanud ennast pärast Rahvaturniiri võitu EMV punktiarvestuses esikohalt, pole enam mõtet pidurit panna. „Punktiarvestuse parimatele on välja pandud vägagi auväärsed auhinnad, nii et tuleb minulgi uuesti jahile minna,“ käib Torrim veksli välja. Kõigi EMV turniiride arvestuses esikohale tulnud mängijat premeeritakse turniiripiletitega, mille väärtus on 2000 eurot.