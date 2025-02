Keerukaimas pokkeriformaadis krooniti meistriks Erik Põlluveer

Kokku tehti Chesterfield Poker Clubis toimunud 250-eurose osalustasuga turniirile 37 sisseostu, millest moodustus 8325 euro suurune auhinnafond, auhinnarahasid jätkus seitsmele edukamale.

Kahepäevase sündmuse finaallaud koosnes tõsistest mängumeestest. Enamik žetoone oli kogunenud kahe mängija kätte – Allan Arjut, tõeline pokkeri segamängude ekspert, alustas päeva suurima stäkiga, Erik Põlluveer oli tal aga tihedalt kannul. Ohtlikku konkurentsi pakkus ka Veiko Aava, kuuekordne Eesti meister pokkeris. Võitjana väljus olukorrast lõpuks kirglik hobimängija Põlluveer, kes on pokkerit harrastanud juba 18 aastat. Võidu eest teenis ta 2780 eurot ning elu teise individuaalse Eesti meistritiitli pokkeris.

Ühest lauast otse teise

Kohe pärast võitja selgumist suundus Põlluveer koos teiseks jäänud Arjutiga Bombay Clubi kasiinosse. Seal oli käimas EMV kalleima sisseostuga turniir, NLH 6-max, millest mõlemad tingimata osa tahtsid võtta. Põlluveerul õnnestus mäng nii kenasti, et pääs finaallauda oli kindlustatud ka sellel turniiril. Järgmisel päeval toimunud lõpuheitluses vormistas Põlluveer endale 4. koha ja teenis 4100 eurot auhinnaraha.

Kuid sellegi saavutusega polnud Põlluveeru musklinäitamine lõppenud. Juba 24. jaanuaril istus mees Sviten Speciali finaallauas. Ka sealt tuli 4. koht, auhinnarahaks seekord 1240 eurot. „See aasta on live’is hästi alanud. Viimased kolm aastat on tegelikult live-turniiridel päris eeskujulikult läinud. Aga netis läheb seevastu kehvasti,“ tõdeb Põlluveer, kellel on tiheda pokkeri mängimise kõrval ka edukas karjäär kaugkütte valdkonnas projektijuhina.

Meister ei karda kedagi

Lähenemine, mis Põlluveerule kindla peale edu on toonud, peitub kartmatuses. Küsimusele, keda ta hirmutavaks või raskeks vastaseks peab, teatab ta resoluutselt, et kuniks turniiri sisseostu summa jääb mõistlikuks ja ei teki hirmu raha kaotamise ees, ei peluta teda ka mitte ükski vastane.