Mullu jäähoki MM-il värava visanud ründaja suri 26-aastaselt vähki

Ederil diagnoositi möödunud suvel rutiinse hooajaeelse meditsiinikontrolli käigus pahaloomuline kasvaja. Saksamaa jäähokimängija võitles haigusega üle poole aasta, kuid teisipäeva õhtul saabus teade, et Ederi seisund on ootamatult halvenenud. Sellest tulenevalt lükati edasi ka Berliini kolmapäevale planeeritud liigamäng Ingolstadtiga.

Kolmapäeval saabuski kurb ja šokeeriv uudis, et sakslane pidi võistluses vähiga alla vanduma. „Oleme šokis. Kahjuks jäi Tobil oma elu raskeim võitlus võitmata... Kallis Tobi, me jääme sind igatsema. Sa tõid alati kõikide näole naeratuse. Täpselt sellisena jääme me sind alatiseks mäletama,“ kirjutas Eisbären sotsiaalmeedias.