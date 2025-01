KUULA | „Mis tunne on?“: maailma esisajast unistav Oliver Ojakäär: aasta lõpus olin vaimselt augus, Texas andis uue hingemise

Viimased kaks aastat on olnud Ojakäärule äärmiselt keerulised, kuna mitmel korral on tulnud tal tervisemurede tõttu pikk teha võistluspaus. Texase ülikooli siirdumisega leidis aga Eesti tennisist uue hingamise.

„Madalpunkte on olnud palju. Tennise mõistes on mul noorelt olnud palju vigastusi ja seetõttu jäänud väga palju turniire vahele, eriti juuniorite seas, mida sa terve elu oled oodanud. Ja kui sa näed, et teised mängivad turniire ja arenevad samal ajal, siis see tõmbab morniks küll,“ rääkis Ojakäär.