„Aeg on käes. Olen otsustanud, et see on minu viimane hooaeg spordis. Viimased paar kuud olen külastanud tihti haiglat ning saanud väga vähe treenida. Mul on diagnoositud Crohni tõbi, millega pean võitlema elu lõpuni. See on mulle põhjustanud pidevat valu. Olen selle ebamugavusega tegelnud juba kaua aega,“ rääkis norralane pressikonverentsil Norra ja rahvusvahelisele meediale.