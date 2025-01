OTSEBLOGI ja FOTOD | Fantastiline! Elu parima vabakava teinud Petrõkina on EM-il kinni väikses medalis

Tänavuse hooaja seniste tulemuste põhjal on Petrõkina EM-il startivatest naistest 187,57 punktiga kuues. Osalejatest parima tulemuse on teinud itaallanna Lara Naki Gutmann 198,49 punktiga.

„Meil pole ootusi, vaid on ülesanded, mida peame täitma. Teen need ülesanded ära,“ lausus Petrõkina, kes punktisumma ja kohaga endale pingeid õlgadele ei pane. „Minu eesmärk on oma kavades ära teha kõik hüpped ja piruetid. Eesmärk on teha oma töö ära ja pärast vaatame.“