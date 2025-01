Jose Mourinhot karistati juhendamiskeeluga

Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) kinnitas Taani veebilehele Bold, et Mourinhot karistati ühemängulise juhendamiskeeluga. Põhjus on selles, et Mourinho ei lasknud eelmisel nädalal Lyoniga peetud 0:0 viigimängus Fenerbahçe mängijaid teise poolaja alguses õigeaegselt väljakule.