Jarl Magnus Riiber lõpetab terviseprobleemide tõttu selle hooaja järel karjääri

„Aeg on käes. Olen otsustanud, et see on minu viimane hooaeg spordis. Viimased paar kuud olen külastanud tihti haiglat ning saanud väga vähe treenida. Mul on diagnoositud Crohni tõbi, millega pean võitlema elu lõpuni. See on mulle põhjustanud pidevat valu. Olen selle ebamugavusega tegelnud juba kaua aega,“ rääkis Riiber pressikonverentsil Norra ja rahvusvahelisele meediale.

„Koondise arstid Lillehammeri haiglast on mind tohutult aidanud. Nad on optimistlikud, et ma saan normaalselt edasi võistelda, kuid see, kuidas mu tervis vastu peab, on siiski ebaselge.“

„Vigastused ja haigused on mind mu karjääris pidevalt saatnud. Hüppeliigesed, põlved, kaheksa korda liigesest väljas käinud õlg. Väga vähesed inimesed teavad, millist ohverdust on nõudnud maailma parimaks kahevõistlejaks saamine,“ jätkas ta.

„Olen alates septembrist saanud oma perega veeta vaid kolm nädalat. Sel hooajal on see talutavam, sest maailmeistrivõistlused toimuvad Trondheimis, aga isegi heade tulemuste korral ei tunne ma sellest enam rõõmu. Sport täidab iga mu päeva ning ma tunnen, et ma olen oma enda eesmärkide vang.“

Riiberi kõhuhädad said esimest korda suuremat tähelepanu mullu novembris, kui norralane rääkis, et on saanud kõhutõve ning roojab juba neljandat nädalat verd.

„Mingeid mustreid [tervise osas] on ka varem ilmnenud, aga mitte nii hullusti, kui alates eelmise aasta oktoobrist, kui mu keha välja lülitud ega funktsioneerinud enam normaalselt. Jah, ma tegin mõned head sõidud, kuid ma olen sel aastal olnud kohutav murdmaasuusataja. Inimesed pole aru saanud, kui hull olukord tegelikult on,“ ütles Riiber.

Otepääl startimine selgub pärast Seefeldi

Selle hooaja võistlusgraafikust rääkides ütles Riiber, et teeb edasised otsused, sealhulgas järgmise nädala Otepää MK-etapil startimise osas selle nädala lõpus pärast Seefeldi MK-etappi.

Riiberilt uuriti pressikonverentsil, kas ta kaalus ka karjääri pikendamist ühe hooaja võrra, arvestades, et järgmine hooaeg kulmineerub olümpiamängudega.