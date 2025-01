FOTOD | Kaheaastase vigastuspausi järel ringi naasev Astrid Johanna Grents on näljasem kui kunagi varem

Kui 2019. aastal saadud põlvevigastusest pääses Grents vaid füsioteraapia ja aasta aega eemal olemisega, siis 2023. aasta 4. novembril toimunud matšis saadud trauma oli poole tõsisem. Karjääri 12. profimatši pidanud tallinnlanna suutis küll poolatari Karolina Lisowska kohtunike ühehäälse otsusega alistada, kuid selle hinnaks oli parem põlv, mille ristatiside vandus suurele koormusele alla. Operatsioon oli vältimatu.

„Alguses olin väga segaduses, miks mul jalg alt ära kadus, kuid üsna pea oli selge, et nüüd on halvasti. Pidin ikkagi lõpuni võitlema, sest see juhtus viimases raundis,“ meenutas Grents vastuoluliste emotsioonidega päeva.

„Pärast matsi olid kõik mu ümber rõõmsad, et ma läbi raskuste võitsin, aga ma ise teadsin, et see tähendab vähemalt aasta aega eemal olemist. Olin küll õnnelik, et suutsin vastu pidada, samas aga teadsin, mis mind ees ootab.“

Nagu selliste vigastuste puhul ikka, järgneb operatsioonile pikk ja tüütu taastusravi, kus päevast päeva tuleb teha põlve tugevdavaid rutiinseid eriharjutusi. Ringi naasmisele julges Grents mõtlema hakata eelmise aasta sügisel.

„Tagasitulekule hakkasin mõlema sügisel, kui sain hakata jalaga lööma. Tai treeninglaagris tuli ka julgus tagasi. Julgesin seal opereeritud jalga lööke vastu võtta. Seal oli hea soe kliima ja ei tundnud väga midagi. Eestis olles külmaga vahel ikka annab tunda,“ märkis Grents.

Grentsi treeneri Kevin Renno sõnul on õpilane hästi taastunud ning näeb välja tugevam kui kunagi varem. „Mina usun alati, et tõelised meistrid tulevad pärast selliseid tagasilööke ainult tugevamini tagasi. See annab neile järelemõtlemisaega - vaim küpseb, saavad oma tehtud vigadest aru, keha saab veel tugevamaks ning tagasi tulles nende tase tõuseb,“ usub Renno.

„Näha on, et ta on trennis näljane. Meil treenivad poisid kommenteerivad ka kõrvalt, et Astrid näeb praegu eriti tugev välja.“