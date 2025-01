Soome mäesuusaässa kommentaar sportlaste välimuse kohta paisus skandaaliks. Yle lõpetas Palanderiga koostöö

Palander andis skandaaliks paisunud kommentaari Gämblers Casti taskuhäälingu saates. Nimetatud saatelõigus loetlesid Palander, Aleksi Valavuori ja Juha Perälä Soome parimaid naissportlaseid. Perälä mainis murdmaasuusatamise olümpiavõitjat Marjut Roligit, tuues eraldi välja, et Rolig on ka väga ilus naine.

„Ilu on vaataja silmades. Ma pole üldse kindel, kas kellegi välimust on mõtet kommenteerida,“ ütles Saarinen Iltalehtile .

Nii Saarinen kui Palander töötavad Yle`s suusaekspertidena. „Selline asi ei sobi – olgu sa spordi- või majandusekspert. Kui olete iluekspert või iludusvõistluse kohtunik, siis on kindlasti kõik korras. See on osa tööst. Kusagil mujal see aga eksperdi kohustuste hulka ei kuulu.“