Rallisõitjad kiidavad Hankooki rehve. Tänak: töökindluse mõttes ütleksin, et väga hea

Hankook on alates sellest aastast uus WRC rehvitarnija. See roll võeti üle Pirellilt, mis varustas autoralli MM-sarja rehvidega aastatel 2021-2024.

Monte Carlos võidutsenud Sébastien Ogier ütles DirtFishile: „Ma arvan, et rehvide osas on mõnes valdkonnas veel arenguruumi, kuid pean siiski ütlema, et esimese ralli jaoks polnud see üldse halb. Hästi tehtud Hankook.“

„Ma arvan, et rehviprobleeme oli vähem, rehvipurunemisi oli väga vähe ja see on minu jaoks suur pluss, sest eelmisel hooajal olin natuke õnnetu selles osas,“ lisas Ogier.

Hyundai sõitja Ott Tänak nõustus Ogier hinnanguga: „Töökindluse mõttes ütleks, et väga hea. Ilmselgelt on Monte suurte lõigete ja teravate servade tõttu rehvide jaoks tavaliselt üsna karm ralli. Ma ütleks, et ka slikid ei olnud halvad, töötasid päris hästi. Tõenäoliselt saab talverehvi järgmiseks aastaks paremaks muuta, kuid ma arvan, et see kõik on osa protsessist.“

Tänaku uus tiimikaaslane Adrien Fourmaux lisas omalt poolt: „Slikkrehvide juures oli palju positiivset. Rehvipurunemisi ei esinenud ja Monte Carlo jaoks on see väga positiivne. Talverehvid vajavad veel parandamist, kuid ma tean, et nad juba töötavad selle nimel. Arvestades, et see oli nende esimene ralli, võivad nad saavutatu üle tõesti uhked olla.“

Ka Rally2 klassi sõitjate jaoks oli Hankook positiivne kogemus.

„Mul pole Hankooki kohta midagi halba öelda. Mõned löögid, mida me saime, ja mõned teravad servad, mida kogesime, pole mingit võimalust, et Pirelli rehvid oleks need üle elanud. Võib-olla naelte suurust võiks kohendada, aga üldiselt on kõik väga hea,“ kiitis Gus Greensmith.

