Latvala raputas endale tuhka pähe: Pajari ja Katsuta katkestamine oli osaliselt minu süü

Põhjuseks on asjaolu, et nii Pajari kui Katsuta sõitsid viimasel võistluspäeval jäistes oludes teelt välja ja katkestasid. Latvala usub, et juhtunus oli osaliselt süüdi ka rehvivalik. Kui Ogier ja Evans kasutasid siis nelja naastrehvi, siis Pajari ja Katsuta sõitsid vaid paari naastrehviga.