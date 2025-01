TÄNA DELFI TV-s | Pohlaku vastu kandideeriv Klavan tutvustab pressikonverentsil oma programmi ja prominentset meeskonda

„Juhatuses oldud aeg andis mulle väärtusliku sissevaate alaliidu toimimisse ning arusaama, mis vajab muutmist ja mida tuleks säilitada. Juhatusest taandumine on ajendatud isiklikust soovist keskenduda järgmistele sammudele, mille eesmärk on viia Eesti jalgpall järgmisele sportlikule tasemele - et avalduks Eesti jalgpalli tegelik potentsiaal ja majanduslik edu,“ põhjendas Klavan.