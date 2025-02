Epp Mäe: maadlus ongi raske ja tuleb valu taluda

Kümmekond aastat tagasi ei olnud sellist asja nagu Eesti naistemaadlus olemas. Nüüd on treeningusaalid mitmel pool maadlushuvilisi tüdrukuid täis. Paljuski just tänu kaheksakordsele tiitlivõistluste medalistile Epp Mäele. „Stereotüübid ei ole kadunud, kuid neid on võrreldes varasemaga palju vähem. Minu pildis olemine ja tiitlivõistluste medalid on seda olukorda pehmendanud,“ tõdes Mäe, et naistemaadlust võetakse praegu palju loomulikuma spordina kui tema karjääri algusaastatel.