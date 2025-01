DELFI TV: turniiripokkeri Eesti meister selgub laupäeval

Eesti Turniirpokkeri Föderatsiooni presidendi Laur Siboldi kinnitusel osaleb Põhiturniiril valdav enamus Eesti pokkeriparemikust, kusjuures konkurents on nii tihe, et Eesti meistrivõistluste ajaloos ei ole ühelgi mängijal siiani õnnestunud võita Põhiturniiri mitu korda. „Eesti turniiripokkeri tase on kõrge, mitte kõige paremini kinnitab tõsiasi, et eestlasi leiab pea iga suurema rahvusvahelise festivali auhinnakohtadelt,“ kiidab Sibold, kelle kinnitusel peaksid Põhiturniiri ajal Eestis olema kõik siinsed tippmängijad peale viimaste aastate edukaima Eesti turniirimängija, maailma absoluutsesse tippu kuuluva Ottomar Ladva.

Põhiturniiri osalustasu on 500 eurot ning korraldajat ootavad põhiturniirile sel aastal umbes 150 mängijat. „Kuna sel aastal on igal Põhiturniiril osalejal lubatud esimese kuue mängutunni jooksul ka üks tagasiost, siis võib auhinnafond paremal juhul kasvada isegi 100 000 euroni,“ arutleb Sibold lootusrikkalt.

Edu Põhiturniiril on seda olulisem, et just siin saab koguda enim punkte meistrivõistluste MVP ehk edukaima mängija arvestuses. Jooksev edetabel on nähtav siin ning viimane edetabeliarvestusse minev turniir toimub 6. veebruaril. kokku neli nädalat vältavatele Eesti meistrivõistlustele pannakse pidulikult punkt laupäeval, 8. veebruaril Bombay Clubis toimuva auhinnagalaga.