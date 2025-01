FOTOD | Eesti naiste pokkerimeistriks tuli Katrin Rajasalu

2025. aasta EMV kõige naiselikum pokkerisündmusel Chesterfield Poker Clubi tegid naismängijad kokku 51 sisseostu, mis paisutas auhinnafondi 4361 euro suuruseks. Rahalisi kohti oli seekord ette nähtud seitse ning just Maarja-Liis Ilus oli see, kes lõpetas turniiri 8. kohaga ehk napilt auhinnata.

Tiitli võitis mõttesportlane

Meistriks tulnud Hiiumaa kabeklubi pikaaegne liige Katrin jõudis pokkerini just tänu armastusele mõttemängude vastu. „Mõttemängud on alati olnud minu suur kirg. 2016. aastal otsisin kabele lisaks uut väljakutset ning läbi juhuse jõudis minuni pokker. Ma polnud selle mänguga kunagi kokku puutunud, kuid sõbra utsitamisel proovisin ära ja siin ma nüüd olen,“ tutvustab Rajasalu oma pokkerimängija karjääri algust.

Kuna pokkeri on mõttemänguks kuulutanud ka Rahvusvaheline Mõttespordi Assotsiatsioon (IMSA), ei leia ka Katrin õpetajaameti ja pokkeri kombinatsioonis midagi vastu käivat. „Minu jaoks on pokker tõsise mõttetöö ja strateegia kombinatsioon. Turniiril osalen alati teadmisega, et kiiret võitu pole olemas,“ kinnitab ta.