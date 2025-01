VÕITLUSKAART | The League VIII võitlusõhtu naelaks on kaks taipoksi WBC Euroopa tiitlimatši

„See käib nii, et meie saadame vastaste variandid WBC peakontorisse ning nende vastav komisjon otsustab, kas võitleja on tiitlimatši vääriline. Esimene vastane, kelle me Sigridile saime, oli inglanna, ühe teise võitlussarja meister, kuid ta loobus. Teine vastane oli iirlanna - tema kohta saime isegi heakskiidu, aga kuna ta äsja ühe matši kaotas, siis ei pidanud WBC teda enam sobivaks. Paar nime on veel silmapiiril. Ootame hetkel WBC kinnitust,“ sõnas Renno, kelle arvates on Kapanenile matšide kokkuleppimine keerulisem ka tema viimaste esituste tõttu.

„Siin mängib rolli ka see, et ta on viimastel aastatel nii tugevalt esinenud. Meie matšid on kõigile internetis kättesaadavad ning on näha, et ta nokauteeris eelmine kord rootslanna, enne seda saatis põrandale inglanna ja veel enne sai temalt tugevalt räsida itaallanna, kes pidi huulega õmblema minema. Sigridi videod panevad kindlasti paljud kahtlema. Ta on heas hoos ja äärmiselt jõuline.“