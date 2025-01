Soome rallieksperdid hindasid Tänaku esituse Monte Carlos viienda koha vääriliseks

Tänakule 7 punkti andnud Aki Hietavala on kindel, et eestlane lootis avaetapilt märksa enamat. „Laupäeval tundus, et hoogu oli. Kuidagi müstilisel kombel hakkasid aga asjad teistel päevadel muutuma. Muidugi oli tal ka paar halba rehvivalikut, aga siiski. Vaid 11 punkti kogunud eestlast ennast see kindlasti ei rahulda. Hooaeg on aga samas pikk, nii et Tänak arvab kindlasti, et 11 punkti on parem kui null.“