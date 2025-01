Paide Linnameeskond tõi Gambiast kaks uut ründajat

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on mõlema noormehe näol tegemist mängijatega, kes oma kodumaal näidanud piisavalt head kvaliteeti, et üritada läbimurret Euroopas.

„Pikakasvulised poisid, väravale orienteeritud, andekad mängijad,“ iseloomustas Kams pressiteate vahendusel värskeid liitujaid. „Ründeliini vajasime me kindlasti jõudu juurde. Nüüd on meil olemas kaks noort ja väga potentsiaalikat mängumeest, kes täiendavad meie praegust edurivi, lisavad meeskonnasisest edasiviivat konkurentsi ning annavad samas meeskonnale ja treeneritele juurde taktikalisi võimalusi.“

Abdourahman Badamosi lausus lepingu sõlmimise järel, et on teenitud profilepingu üle elevil ning valmis end parimast küljest näitama, et meeskonna edusse väärikalt panustada. „Ootan pikisilmi, et koos meeskonna ja klubiga õppida, kasvada ning üheskoos vägevaid saavutusi ja mälestusi luua,“ lausus ta.