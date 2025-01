Rattaprofid jätkavad Aasia vallutamist Eesti lipu all. Raha tuleb peamiselt Hiinast, väledad jalad meilt

31-aastane Räim, kes tegeleb lisaks sõitmisele ka võistkonnale raha otsimisega, rääkis Delfile, et koosseis peaks olema mullusest tugevam. Nõnda sihitakse vähemalt sama palju võite, kuigi paberil näib see ülesanne olevat ehk isegi raskem.

„Hea oleks sama number saada, aga meil hoitakse Aasias päris hästi silma peal. Meie tugevust teatakse. Teised tiimid, kellel on rohkem finantse, on võidurelvastunud, Euroopast on sõitjaid hangitud. Aga meil on nüüd palju rohkem kaarte, kelle peale mängida,“ lausus praegu Kolumbias treeniv rattur.