Tõnu Endrekson ja Allar Raja vähendavad jõudsalt mahte. Endreksoni uuest rollist praegu asja ei saanud

Siiski tuleb tõdeda, et vanameistrid ei olnud niisama kohale tulnud. Nad võitlesid ka kõrgete kohtade nimel. Stardist hooga minema pannud 45-aastane Endrekson lõpetas jõuproovi neljandana. 41-aastase Raja saagiks jäi viies koht. Jõuproovi võitis leedulane Domantas Riauba, kellele järgnesid 21-aastane eestlane Kaarel Kiiver ja leedulane Povilas Stankunas. Nii Endrekson kui ka Raja on tõdenud, et olümpiamängudega on nende puhul kõik, kuid aere ei ole siiski kuuri viidud. Samas on selgeks saanud, et Endrekson ei ole koondise juures tehnilise konsultandi rollis, mida talle oktoobris omistati.