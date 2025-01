KUULA | „Suusajutud“: Magnar Freimuth hoolealusest: Mai Brit ei tee selle eesmärgiga sporti, et saada olümpiale ja riided selga. Ta tahab võita

Tänaseks on Mai Britil täidetud maailma karika normatiiv, mis võimaldab peale saada kõige kõrgema taseme jõuproovidele. Tänavusel talvel on kavas võistelda juunioride ja täiskasvanute maailmameistrivõistlustel ning astuda samm lähemale 2026. aasta Milano&Cortina d’Ampazzo olümpiale. Mõne nädala pärast, veebruari keskpaigas sõidetakse tulevastel olümpiaradadel maailma karika etapp ja kui midagi ootamatut vahele ei tule, on nooruke eestlanna stardijoonel. Käib igapäevane töö suurte eesmärkide nimel.

Magnar Freimuth selgitab jutuajamise käigus lahti ka lumelauakrossi olemuse. Kuidas on ala viimase 20 aasta jooksul arenenud ning kui laia kandepinna ja konkurentsiga on tegemist. Kahtlemata huvitav kuulamine, kes tahab taustast rohkem teada saada. Meie laiuskraadilt lumelauakrossis maailma tippu jõudmine oleks muidugi ime, aga me teame, et see on võimalik, võtame või Sildarude näite vigursuusatamisest.