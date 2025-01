VIDEO | Publiku rõõmuks driftinud Oliver Solberg sai kohtunikelt karmi ajatrahvi

Kuid kohtunikele Solbergi pullitegemine ei meeldinud. „Vaatasime üle videotõendid ning ka juht tunnistas, et ta lasi pealtvaatajate ees masinal külje ette. Juht vabandas oma teo pärast, lisades, et tema arvates polnud olukord ohtlik,“ kirjutasid kohtunikud ametlikus dokumendis.

„Üksikasjalikult olukorda analüüsinud korraldajad leidsid, et antud kurvis seisis palju inimesi ning driftimine oli ohtlik. Monte Carlo ralli reeglite artikkel 12.18 sätestab, et show-sõit on kõikjal rangelt keelatud,“ lisasid Solbergile viieminutilise trahvi määranud kohtunikud.