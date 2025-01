Raio Piiroja nõu kuulda võtnud Rocco Robert Shein lõi käed Norra klubiga

„Minu jaoks on väga põnev tulla Fredrikstadi ning hea tunne on lepingut sõlmida,“ ütles 2028. aastani kestvale kontrahtile allkirja alla pannud Shein klubi pressiteenistuse vahendusel. „Raio [Piiroja] on Eestis suur legend ja sain teada, et ta on ka FFK-s suur täht. Rääkisin enne siia tulekut temaga ja ta ütles, et peaksin alla kirjutama.“

Keskpoolkaitsja Shein alustas jalgpalliaastat Hollandi esiliigaklubis Dordrecht, kus tema arvele jäi poole hooajaga kolm väravat ja kuus väravasöötu. Eesti koondises on poolkaitsjal kirjas 16 mängu, oma seni ainsa värava lõi ta sügiseses rahvuste liiga matšis Aserbaidžaaniga.

„Juba eelmisel suvel oli selge, et Roccot jälgivad aktiivselt paljud klubid nii Hollandis kui mujal,“ lausus Dordrechti tegevjuht Hans de Zeeuw. „Toona me üleminekuni ei jõudnud, kuid ma ei loonud illusioone, et suudame Roccot kuigi palju kauem meeskonnas hoida. Rocco tuli Dordrechti sihiga end arendada ja teda saab ainult tunnustada. Sportlikult on kahju kaotada hooaja keskel võtmemängija, aga kui selline võimalus tekib ning klubi tingimustele tullakse vastu, siis saame mängijast aru. Eriti Rocco puhul, kes andis endast alati 100%.“

Üleminekusumma on väidetavalt ligi miljon eurot

Kumbki osapool täpseid tehingu tingimusi ei avalikustanud, aga Dordrechti tegevjuhi sõnul on see klubi ajaloo suurim müük ning tõenäoliselt ka Fredrikstadi ajaloo suurim ost. Sotsiaalmeedias aktiivsete Norra jalgpalliajakirjanike sõnul oli summa 900 000 eurot.

„Rocco on kiire ja jõuline poolkaitsja,“ kirjeldas Fredrikstadi spordidirektor Anders Jensen eestlase tugevusi. „Ta oskab kasutada mõlemat jalga ja on rünnakule suunatud. Vaid 21-aastaselt on ta juba esindanud 16 korda täiskasvanute koondist. Oleme Rocco saabumise üle põnevil.“