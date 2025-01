Eesti poksiliit lahkub venemeelsest IBA-st ja liitub ROK-i soositud uue rahvusvahelise alaliiduga

2023. aastal loodud rahvusvahelise poksiliiduga World Boxing on tänaseks liitunud 68 riiki. Eesti on seni jätkanud koostööd venelase Umar Kremlevi juhitava IBA-ga (International Boxing Association), kuid pall on lükatud veerema, et olla peagi „õigete poolel“ ehk rahvusvahelise olümpiakomitee soositud organisatsiooni liige.