Lionel Messi võib karjääri lõpetada Barcelonas

On arvestatav võimalus, et nii ka läheb. Nimelt teatas ajakirjanik ja Messi peretuttav Yanina Latorre hiljuti sotsiaalmeedias Argentina jalgpalluri suurest soovist mängida taas Barcelona värvides, klubis, kus ta veetis 17 aastat enda pikast karjäärist.

„Messi ütles mulle, et kui ta on Miamis lõpetanud, naaseb ta Barcelonasse,“ ütles Latorre.

Kuna MLS-i hooaeg lõppeb novembris on õhus ka variant, et Messi tuleb Euroopasse kuni uue hooaja alguseni lihtsalt vormi hoidma ja pikendab praeguse koduklubiga lepingut. Vastava muudatuse soovib Miami Inter ka argentiinlase lepingus sisse viia. Kõige tõenäolisem on Latorre kinnitusel siiski variant, et Messi mängib 2025. aasta hooaja Miamis lõpuni ning naaseb seejärel Barcelonasse