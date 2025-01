KUULA | „Matšpall“. Läheb juba igavaks? Maailma teisel reketil polnud esireketi vastu šanssigi

Sinneri ülekaalu ilmestab kõige enam fakt, et Zverev, kes on nüüd järjest kaotanud kolm suure slämmi finaali, ei pääsenud finaalis isegi murdepallini. Sinner on aga võitnud järjest kolm karjääri esimest suurturniiri finaali, tõustes selle näitaja poolest selliste legendide kõrvale nagu Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka ja tema praegune kange konkurent Carlos Alcaraz.

Mida aga näitab meeste tennise jõuvahekordade kohta tõsiasi, et esinumber oma lähimast konkurendist nii üle on? „Ta sõidab oma vastastest tõesti nagu rongiga üle. Minu jaoks hakkab see natuke igavaks muutuma,“ märkis tennisekommentaator Toomas Kuum.

„Kõige hullem on ikkagi see, et alates oktoobrist on ta kaotanud ainult kaks setti (ühe Australian Openi teises ringis Tristan Schoolkatele ja teise kaheksandikfinaalis Holger Runele - toim),“ lisas tennisetreener Alo Ojassalu.

Samas tekitab ekspertides muret Sinneri tervis. Poolfinaalis Ben Sheltoni vastu võitles itaallane krampidega. Lisaks kummitab meest dopinguskandaal, mis saab lõpplahenduse aprillis spordikohtu otsusega, mis võib ta mõneks ajaks tenniseplatsilt kõrvale jätta.

Naiste finaal tõi suure slämmi tšempionite nimistusse uue mängija - 29-aastase Madison Keysi, kes alistas agressorriigi tennisisti Arina Sabalenka. Saates arutati, millised hiljutised otsused aitasid Keysi sellisele tasemele ning miks on praegusel ajastul lihtne olla valgevenelanna vastu.

Eesti tennise nurgas tuli juttu eesootavast Davis Cupist, millest Ojassalu hinnagul suurt intriigi ei teki, sest Eesti peaks II grupi matšis Venezuelast kindlalt üle olema. Kuigi edetabelikohad on vastastel meiega üsna sarnased, viitas Ojassalu faktile, et venezuelalased on oma parimad tulemused teinud ainult liivaväljakutel. Saame näha - tõde selgub juba reedel ja laupäeval Tondi väljakutel.

Head kuulamist!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada