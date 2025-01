„Usume Olgat ja Brendat!“ Karm lause publiku seast muutis Zverevi Austraalia lahtiste lõppakordi veelgi kurvemaks

Lisaks sellele, et finaalijärgsel auhinnatseremoonial oli sakslasel niigi valus seista, pidi ta tol momendil toime tulema ka teise ebameeldiva teguriga. Nimelt kostis hetkel, mil staadionil valitses haudvaikus, üle areeni hüüe: „Austraalia usub Olgat ja Brendat!“.

Olga Sharypova ja Brenda Patea on mõlemad Zverevi endised tüdruksõbrad, kes süüdistasid sakslast lähisuhtevägivallas. Neist viimase sõnul olevat sakslane teda tüli käigus vastu seina lükanud ja kahe käega kägistanud.

Finaali järel toimunud pressikonverentsil tunnistas Zverev, et staadionil kostunud hüüe jättis ta külmaks. „Ma arvan, et ta oli tervel areenil ainus, kes tol hetkel midagi uskus. Minu vastu puuduvad süüdistused ja sellest on nüüdseks möödas juba üheksa kuud. Olen teinud kõik, mis võimalik, ja ma ei kavatse seda teemat uuesti avada,“ sõnas ta.