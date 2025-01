Petmisega vahele jäänud Petter Northug sai disklahvi

Tippsportlase karjääri 2018. aastal lõpetanud Northug on väidetavalt haudumas plaani suurest tagasitulekust. Northug on vihjanud, et tahaks järgmisel aastal osaleda olümpiamängudel, kuid seda suure tõenäosusega mitte Norra värvides, kuna tolle riigi koondisesse ta lihtsalt ei mahuks. Norrakas on juba kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister.