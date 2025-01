Napilt etapivõiduta jäänud Taaramäe tõi Jaapani meeskonnale hooaja esimese poodiumikoha

Eesti valitsev temposõidu meister oli etapi järel mõistagi kergelt pettunud, et jäi esikohast nii napilt ilma, ent nimetas siiski oma sõitu peaaegu täiuslikuks. „Tunnen, et mul on jõudu endiselt tipptasemel ja see on väga hea tunne,“ avaldas Taaramäe Kinan Racing Teami kodulehekülje vahendusel. Eestlane tõi veel eraldi välja kiitused tiimikaaslastele, personalile ja klubi varustusele. „Ootan huviga homset rasket mägietappi.“